Diyanet İşleri Başkanlığı öğretmen ve çocuk gelişimci alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı öğretmen ve çocuk gelişimci alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanı ve mülakata dair detaylar paylaşıldı. Peki başvuru şartları neler? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...
Diyanet İşleri Başkanlığı, "2025 Yılı Öğretmen ve Çocuk Gelişimcisi Alım Sınavı Duyurusu" yaptı. Yapılan açıklamaya göre öğretmen ve çocuk gelişimci alımı başvuruları
internet adresinden alınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, görevlendirilmek üzere personel alacağını açıkladı. KPSS ile yapılacak alımlarda, boş kadro sayısının üç katı kadar kişi mülakata çağırılacak.
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adaylar tarafından 23.05.2025 - 10.06.2025 (saat 16:30) tarihleri arasında
adresinden yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren ve tabloda belirtilen bölümlerden veya bu bölümlere eş değerliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
- Öğretmen için 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP121 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
- Çocuk gelişimcisi için 2024 yılında B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak.
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