KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

2025 yılında yalnızca lisans mezunlarına yönelik uygulanacak KPSS oturumları için hazırlıklar hız kazandı. Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen binlerce aday, ÖSYM’nin duyurduğu sınav takvimiyle birlikte çalışmalarına yön vermeye başladı. Her yıl düzenlenen lisans düzeyindeki sınav, bu yıl da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarıyla gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri ve sınav günü yaklaşırken gözler detaylı takvimde.
Kamuya memur alımlarında kritik rol oynayan 2025 KPSS Lisans sınavına ilişkin detaylar belli oldu. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte milyonlarca aday hazırlıklarını hızlandırdı. Bu yıl sadece lisans düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı KPSS oturumları, Eylül ayında yapılacak. Başvuru süreci ise yaz aylarında başlayacak. Adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına göre sınav takvimini yakından takip ediyor.
2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.
KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.
AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.