KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

Kamuya memur alımlarında kritik rol oynayan 2025 KPSS Lisans sınavına ilişkin detaylar belli oldu. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte milyonlarca aday hazırlıklarını hızlandırdı. Bu yıl sadece lisans düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı KPSS oturumları, Eylül ayında yapılacak. Başvuru süreci ise yaz aylarında başlayacak. Adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına göre sınav takvimini yakından takip ediyor.

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.