TBMM'de bu hafta: Diyanet ve trafik düzenlemeleri gündemde

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı düzenlemelerden oluşan hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan, 'Bazı Kanunlar ile 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Hazırlanan teklife göre, hac ve umre seyahatleriyle ilgili iş ve işlemler ile hac ve umre hesabından yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek. Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecek. 'Maden Kanunu' ile 'Türk Petrol Kanunu' kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas KEP kullanmaları zorunlu olacak, yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her 3 ay için 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek.