'Travel Green List'te Türkiye rüzgarı: Sürdürülebilirlik vizyonunun görsel simgesi Nemrut Dağı oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli, dünyanın en köklü bağımsız seyahat dergilerinden Wanderlust'un, 2025 seçkisinde Türkiye'nin sürdürülebilir turizm adımları örnek gösterildi.





Her yıl hazırlanan bu özel liste, çevre dostu, sorumlu ve sürdürülebilir turizm politikalarıyla öne çıkan ülkeleri, bölgeleri, şehirleri ve kuruluşları kapsıyor.





Sürdürülebilir turizm alanında son yıllarda uluslararası ölçekte attığı adımlarla dikkati çeken Türkiye, dergide yer alarak bu alandaki kararlılığını bir kez daha tescilledi.





NEMRUT DAĞI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUNUN GÖRSEL SİMGESİ OLDU





Seyahat dünyasının prestijli yayınlarından Wanderlust'ta yer almak, Türkiye'nin yalnızca doğal ve kültürel zenginliklerini değil, çevreye duyarlı ve sorumlu turizm politikalarını da küresel ölçekte görünür kıldı.

Derginin Türkiye'ye ayırdığı özel sayfada, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı sürdürülebilirlik vizyonunun görsel simgesi olarak tam sayfa yer aldı.





Türkiye'nin çevre koruma politikaları, destinasyon yönetimi uygulamaları ve yerel kalkınmayı önceleyen turizm modellerine işaret eden yazıda, son yıllarda Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile yürütülen programlara, sürdürülebilirlik belgesi alan konaklama tesislerine ve çevresel bilinç çalışmalarına da atıfta bulunarak, Türkiye'nin bu alandaki yükselişini okurlarına aktardı.





ÇEVRE DOSTU TURİZM VİZYONUNUN KARŞILIK BULDUĞUNUN KANITI





Seyahat yayıncılığı alanında 32 yıldır faaliyet gösteren Wanderlust, Birleşik Krallık'ın en köklü bağımsız seyahat dergisi olarak biliniyor.





Avrupa'dan Amerika'ya, Okyanusya'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada etkili bir okuyucu kitlesine sahip Wanderlust, çevreci destinasyonlar konusunda uluslararası düzeyde referans kabul ediliyor.





Yalnızca gezi tutkunlarının değil, global turizm profesyonellerinin de yakından takip ettiği saygın bir yayın haline gelen derginin 2024 medya kitine göre toplam basılı ve dijital tirajı 153 bin 504'e ulaşıyor.





Derginin bu sayısı yalnızca ülkeleri sıralamakla kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu oteller, sıfır atık girişimleri, doğaya saygılı rehber turları ve ekoturizme dair örnek uygulamaları da tanıtıyor.

Türkiye'nin Travel Green List'e dahil edilmesi ise çevre dostu turizm vizyonunun dünya çapında karşılık bulduğunu bir kez daha kanıtlıyor.





Türkiye'nin Wanderlust 2025 Travel Green List'te yer aldığı bölüme "https://online.fliphtml5.com/tbpue/ljjm/#p=131" linkinden ulaşılabiliyor.







