Esenyurt'ta bir dönerci ve rezidansa kurşun yağmuru: O anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Şehitler Caddesi üzerinde bulunan bir işletme ve rezidansın önüne gelen yüzleri maskeli 2 motosikletli, henüz bilinmeyen bir nedenle döner restoranına ve yanında bulunan rezidansa kurşun yağdırdı. Yaşanan o anlar işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, saldırganların kurşun yağdırmaya başladığı esnada çalışanların can havliyle kaçmaya ve saklanmaya çalıştığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan hadisede, şans eseri yaralanan olmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çevrede yaptığı incelemelerin ardından rezidans ve restorana toplamda 13 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Motosikletli şüphelilerin kurşun yağdırdığı esnada restoranda olan işletme sahibi Ömer Fatih Ertuğrul, yaşanan o anlara ilişkin, "Dün akşam yine işletmemizdeydik. Akşam 10 buçuk sıralarında 7-8 el silah sesi duyduk. Ben ve personel kardeşimiz hemen tezgahın arkasına saklandık. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. 7 kurşun yanımızdaki rezidansta var 4 kurşun bizim camlarımızda var. Dükkanımızın camları zarar gördü. İçeriye iki üç kurşun girdi. Neden yapıldığı ile ilgili bir fikrimiz yok. Bize daha önce fiyatlarımızın mahalle geneline göre aşırı düşük olduğu söylenmişti. Bununla ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Söyleyeceklerimiz bundan ibarettir. Endişelendik. Cam parçaları üzerime döküldüğü gibi masanın altına eğildim. Saldırıdan sonra dışarıya çıktığımızda hedef gözetilerek bize ateş edildiği söylendi. İki motorcu şahıstan bahsediliyor. Karakoldan motorun çalıntı olduğu söylendi bize. İki şahıs da maskeliymiş. Totalde 13 el ateş edip kaçmışlar" diye konuştu.