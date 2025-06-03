Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

Yusuf Bilgin, DSİ'ye ait sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Diyarbakır ve Batman'dan AFAD, ANDA, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Suyun debisi düşürülürken, aramalar gece boyu devam etti.