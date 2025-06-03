Diyarbakır'da kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün sulama kanalına düşüp kaybolan Yusuf Bilgin'in (45) cansız bedeni bulundu.
Yusuf Bilgin, DSİ'ye ait sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Diyarbakır ve Batman'dan AFAD, ANDA, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Suyun debisi düşürülürken, aramalar gece boyu devam etti.
Genişletilen arama çalışmalarında ANDA ekipleri, kaybolduğu yerin yaklaşık 25 kilometre uzaklığındaki kırsal Düzalan Mahallesi yakınlarında Bilgin'in cansız bedenini buldu. Bilgin'in cenazesi, sudan çıkarılıp otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.