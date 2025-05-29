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Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

09:4029/05/2025, Perşembe
AA
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İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında Suriye uyruklu Ahmet Ali (13) sulama kanalında akıntıya kapıldı ve kayboldu.
İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında Suriye uyruklu Ahmet Ali (13) sulama kanalında akıntıya kapıldı ve kayboldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), 26 Mayıs'ta sulama kanalında kaybolmasının ardından gece ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Geniş bir alanda süren çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri görev alıyor.

Olay

Kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında 26 Mayıs'ta sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali akıntıya kapılmış, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.



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