Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sultangazi'de deprem sonrası oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin ediyor

Sultangazi'de deprem sonrası oluşan çatlaklar vatandaşları tedirgin ediyor

09:3729/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'ndeki bir eve ait bahçenin duvarında 23 Nisan'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından çatlaklar oluştu.
Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'ndeki bir eve ait bahçenin duvarında 23 Nisan'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından çatlaklar oluştu.

Sultangazi'deki bir bahçe duvarında, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan çatlaklar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'ndeki bir eve ait bahçenin duvarında 23 Nisan'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından çatlaklar oluştu.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullanılan kaldırımın kenarındaki duvar, yıkılma tehlikesi nedeniyle vatandaşları tedirgin ediyor.

Kaldırımı kullanan vatandaşlar, gereken önlemlerin alınmasını, duvarın onarılmasını istedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdal Tunç, duvarın yıkılmasından endişe duyduklarını belirterek, "Adeta tehlike saçıyor. Çoluk çocuk buradan okula gidiyor, işe gidiyor. Allah korusun yıkılsa felaket olur." ifadelerini kullandı.



#DEPREM
#Duvar
#sultangazi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10. YARGI PAKETİ GENEL AF YASASI SON DAKİKA: Genel af ve infaz düzenlemesi yasası çıkacak mı? Adalet Bakanlığı son dakika açıklamalar