Diyarbakır'da sağanak sonrası köprü yıkıldı

Pamukçay üzerindeki köprü sağanak sonrası yıkıldı.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Pamukçay’ın debisi yükseldi. Esentepe Mahallesi Karaköprü mevkisinde bulunan köprü, çayın akıntısının şiddeti nedeniyle yıkıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgedeki ulaşım kısa süreli aksadı.
