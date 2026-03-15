Diyarbakır’da sağanak: Tarım arazilerini su bastı yollarda çökme meydana geldi

Diyarbakır’da etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Bazı evlerin bahçeleri ile tarım arazilerini su bastı.

Kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sur ilçesinde sağanakla birlikte Eğertutmaz Deresi taştı. Çınar ve Bağlar ilçelerinin kırsal mahallelerinde de su taşkınları meydana geldi. Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tokaçlı Mahallesi’nde taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri ile evlerin bahçelerini su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

"Küresel ısınmayla birlikte suyun debisi bayağı düşmüştü"

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde yaşayan Şaban Özden, bölgede zaman zaman benzer taşkınların yaşandığını belirterek, “Daha önce burası yüksek debili bir dereydi. Küresel ısınmayla birlikte suyun debisi bayağı düşmüştü. Yağmurun şiddetlenmesiyle beraber 10-15 yılda bir böyle taşkınlar oluyor” dedi.

Yollarda çökme meydana geldi, köprüler hasar aldı

Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi, Derik yolunda da bir köprüde hasar oluştu. Silvan ilçesinde de sağanakla birlikte kırsal mahallelerde taşkınlar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD ilgili kurumlarla zararın meydana geldiği bölgelerde çalışma yürütüyor.



