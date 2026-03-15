Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır’da sağanak: Tarım arazilerini su bastı yollarda çökme meydana geldi

18:5515/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Diyarbakır’daki sağanak sonrası ev ve tarım arazileri su altında kaldı.
Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı, bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazileri su altında kaldı. Sur ilçesinde Eğertutmaz Deresi’nin taşmasıyla yaşam olumsuz etkilenirken, Çınar ve Bağlar ilçelerinde de taşkınlar görüldü. Tokaçlı Mahallesi’nde ev ve tarım arazileri sularla kaplanırken, bazı yollarda çökme meydana geldi, Derik yolundaki bir köprü hasar gördü. AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zararın giderilmesi ve suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bölge sakinleri, benzer taşkınların 10–15 yılda bir yaşandığını belirtti.

Kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sur ilçesinde sağanakla birlikte Eğertutmaz Deresi taştı. Çınar ve Bağlar ilçelerinin kırsal mahallelerinde de su taşkınları meydana geldi. Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tokaçlı Mahallesi’nde taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri ile evlerin bahçelerini su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

"Küresel ısınmayla birlikte suyun debisi bayağı düşmüştü"

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde yaşayan Şaban Özden, bölgede zaman zaman benzer taşkınların yaşandığını belirterek, “Daha önce burası yüksek debili bir dereydi. Küresel ısınmayla birlikte suyun debisi bayağı düşmüştü. Yağmurun şiddetlenmesiyle beraber 10-15 yılda bir böyle taşkınlar oluyor” dedi.

Yollarda çökme meydana geldi, köprüler hasar aldı

Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi, Derik yolunda da bir köprüde hasar oluştu. Silvan ilçesinde de sağanakla birlikte kırsal mahallelerde taşkınlar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD ilgili kurumlarla zararın meydana geldiği bölgelerde çalışma yürütüyor.


#Diyarbakır
#Sağanak
#Sel
#Taşkın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
