Diyarbakır’da sağanak nedeni ile onlarca koyun telef oldu

Çınar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı kırsal bölgelerde taşkınlara yol açtı. Aniden bastıran yağmurun ardından dere ve su kanallarının taşması sonucu birçok küçükbaş hayvanın bulunduğu alanlar sular altında kaldı. Yaşanan taşkın nedeniyle 45 koyun telef olurken, bölgedeki yetiştiriciler büyük zarar gördü. Olayın ardından bölgeye gelen ekipler, zarar tespit çalışmalarına başlarken, hayvan sahipleri de telef olan hayvanlarını sudan çıkarmak için yoğun çaba harcadı.