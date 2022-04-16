Doğanyol’da fidan dağıtımı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından temin edilen aşılı ceviz, badem ve elma fidanlarının toprakla buluşturulmak üzere çiftçilere dağıtım törenine katıldı. Doğanyol ilçe merkezinde gerçekleştirilen aşılı ceviz, badem ve elma fidanı dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk, Belediye Başkanı Hakan Bay, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Pütürge ve Doğanyol Ziraat Odası Başkanı Kürşat Ayaydın ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak kendi tesislerinde ürettikleri fidanları vatandaşlarla buluşturmak için çalıştıklarını dile getirdi.

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