Doğu Türkistanlı muhacir Zeynep Salih için yetkililere çağrı

Çin’in Doğu Türkistan’da yaşamını sürdüren Uygur Türklerine ve Müslümanlara uyguladığı zulümden kaçarak Türkiye'ye sığınan Zeynep Salih, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan evinde, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Hangi sebeple gözaltına alındığı bilinmiyor

Yaşları 11, 13 ve 15 olarak değişen üç kız ve bir erkek çocuğu olan Salih'in yakınları, herhangi bir sebep belirtilmeksizin muhacir kadının evden götürüldüğünü öne sürdü.

Aynı zamanda 76 yaşındaki bir kadının da bakımı ile ilgilenen Salih'in, hangi sebeple gözaltına alındığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Başta sosyal medya üzerinden emniyet ve savcılığa çağrıda bulunan vatandaşlar, "Zeynep Salih serbest bırakılsın" paylaşımlarında bulundu.

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