|
Reklam
Reklam
Gündem

Doktor rüşveti böyle aldı

Antalya'da ameliyat öncesi ‘bıçak parası’ isteyen Doç. O.C.’nin hastasından aldığı 40 bin lirayı sayıp çekmecesine koyduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde O.C.’nin hastası M.D.’nin cebinden çıkardığı 5 bin lirayı bırakması için bir dosya açtığı ve dosyayı çekmeceye döktüğü görülüyor. İddiaları reddeden O.C., “Parayı hediyelik çikolata ya da lokum zannettim” dedi.

04:00 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Doktor O.C. rüşvet alırken böyle görüntülendi.

Doktor O.C. rüşvet alırken böyle görüntülendi.

Hastasından 200 bin lira bıçak parası isteyen doktor suçüstü yakalandı. Antalya’da 13 Mart günü polise başvuran M.Y. isimli hasta, kemik tümörü ameliyatı yapan Akdeniz Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda görevli Doç. Dr. O.C.’nin kendisinden 200 bin lira istediğini söyleyip şikayetçi oldu. Paranın 160 bin lirasını döviz olarak ödediğini belirten M.Y., kalan 40 bin liralık kısmı 14 Mart'taki kontrolde vereceğini söyledi.

Rüşveti ortaya çıkarmak için teknik çalışma başlatan Antalya Emniyeti, doktor O.C.’nin Tıp Bayramı olan 14 Mart günü muayenehanesinde M.D. isimli başka bir hastadan 5 bin lira aldığını, seri numaraları alınan 40 bin liranın da M.Y. tarafından O.C.’ye teslim edildiğini belirledi. Muayenehaneye baskın yapan ekipler O.C.’yi gözaltına aldı, yapılan aramada rüşvet paraları da ele geçirildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen doktor O.C. tutuklandı.


ANBEAN KAMERADA

O.C.’nin rüşvet aldığı anlar kameralara yansıdı. O.C.'nin saat 10.00’da odaya giren M.D.’nin cebinden çıkardığı 5 bin lirayı bırakması için bir dosya açtığı, parayı dosyayla çekmeceye döküp saydığı görülüyor. Saatler 11.50’de ise tekerlekli sandalyeyle muayenehaneye giren M.Y. 40 bin lira bulunan poşeti O.C.’ye veriyor. Doktor da para dolu poşeti çekmecesine koyuyor.

ÇİKOLATA SANMIŞ

Doktor O.C. ifadesinde iddiaları reddedetti: “M.D.’nin verdiği parayı ben talep etmedim. M.Y.’den verdiğini iddia ettiği 7 bin 800 Euro gibi bir para almadım. 40 bin TL'lik parayı hediyelik çikolata ya da lokum zannettim. Aldıktan sonra para olduğunu anladım.”



#Rüşvet
#Antalya Emniyet
#Suçüstü
#Akdeniz Üniversitesi
2 saat önce
default-profile-img
Doktor rüşveti böyle aldı
Çanakkale Zaferi şiir ve sözleri: 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili kısa, uzun ve 2, 3, 4 kıtalık şiirler
Hocaların mutlu günü
Bakın nerede çıktı: Libya’da kaybolan 2,5 ton uranyum bulundu
Şenol Güneş 'istifa' sorusuna cevap verdi
Halepçe Katliamı: İnsanlık tarihinin 35 yıllık kara lekesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.