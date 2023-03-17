Doktor rüşveti böyle aldı

Hastasından 200 bin lira bıçak parası isteyen doktor suçüstü yakalandı. Antalya’da 13 Mart günü polise başvuran M.Y. isimli hasta, kemik tümörü ameliyatı yapan Akdeniz Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda görevli Doç. Dr. O.C.’nin kendisinden 200 bin lira istediğini söyleyip şikayetçi oldu. Paranın 160 bin lirasını döviz olarak ödediğini belirten M.Y., kalan 40 bin liralık kısmı 14 Mart'taki kontrolde vereceğini söyledi.

Rüşveti ortaya çıkarmak için teknik çalışma başlatan Antalya Emniyeti, doktor O.C.’nin Tıp Bayramı olan 14 Mart günü muayenehanesinde M.D. isimli başka bir hastadan 5 bin lira aldığını, seri numaraları alınan 40 bin liranın da M.Y. tarafından O.C.’ye teslim edildiğini belirledi. Muayenehaneye baskın yapan ekipler O.C.’yi gözaltına aldı, yapılan aramada rüşvet paraları da ele geçirildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen doktor O.C. tutuklandı.





ANBEAN KAMERADA

O.C.’nin rüşvet aldığı anlar kameralara yansıdı. O.C.'nin saat 10.00’da odaya giren M.D.’nin cebinden çıkardığı 5 bin lirayı bırakması için bir dosya açtığı, parayı dosyayla çekmeceye döküp saydığı görülüyor. Saatler 11.50’de ise tekerlekli sandalyeyle muayenehaneye giren M.Y. 40 bin lira bulunan poşeti O.C.’ye veriyor. Doktor da para dolu poşeti çekmecesine koyuyor.

ÇİKOLATA SANMIŞ

Doktor O.C. ifadesinde iddiaları reddedetti: “M.D.’nin verdiği parayı ben talep etmedim. M.Y.’den verdiğini iddia ettiği 7 bin 800 Euro gibi bir para almadım. 40 bin TL'lik parayı hediyelik çikolata ya da lokum zannettim. Aldıktan sonra para olduğunu anladım.”







