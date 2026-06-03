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Dumansız bir Erzurum için büyük adım: 'Hayata Yeniden Merhaba' projesi dalga dalga büyüyor

Dumansız bir Erzurum için büyük adım: 'Hayata Yeniden Merhaba' projesi dalga dalga büyüyor

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:293/06/2026, mercredi
Yeni Şafak
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Hayata Yeniden Merhaba" sigara bırakma projesi hayata geçirildi.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Hayata Yeniden Merhaba" sigara bırakma projesi hayata geçirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hayata Yeniden Merhaba" sigara bırakma projesi, hem emniyet personeli hem de vatandaşlar arasında büyük bir farkındalık oluşturarak kararlılıkla devam ediyor.

İlk etapta 199 emniyet personeli sigarayı bıraktı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un öncülüğünde, dumansız bir Erzurum hedefiyle başlatılan projenin ilk aşamasında, emniyet teşkilatı personeline yönelik yoğun bir çalışma yürütüldü.

Personelin sigarayı bırakması ve sigara kullanımının azaltılması amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında, tütün bağımlılığından kurtulmayı başaran 199 emniyet personeline çeşitli hediyeler takdim edildi.

Projenin devamı vatandaşlara ulaştı: Kürşat Özoltulular örnek oldu

Emniyet bünyesinde başlayan "Hayata Yeniden Merhaba" projesi, kapsamını genişleterek vatandaşlara da ilham olmaya devam ediyor. Yürütülen bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları, toplumsal alanda da çok olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Son olarak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un bizzat verdiği tavsiyeler neticesinde, Erzurumlu vatandaş Kürşat Özoltulular tütün kullanımını bırakarak sağlıklı bir yaşama adım attı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, sağlıklı yaşam yolunda büyük bir kararlılık gösteren Özoltulular’ı tebrik ederek şu mesajı paylaştı:

"Sağlıklı yaşam yolunda göstermiş olduğu kararlılık ve örnek davranışından dolayı Sayın Kürşat Özoltulular’ı tebrik ediyor, yaşam boyu sağlık ve huzur diliyoruz. Hep birlikte ‘Hayata Yeniden Merhaba’ demenin mutluluğunu paylaşıyoruz."

#Erzurum
#Onur Karaburun
#Hayata Yeniden Merhaba
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