Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Durdurulan otomobilde 479 sentetik hap ele geçirildi: 5 gözaltı

Durdurulan otomobilde 479 sentetik hap ele geçirildi: 5 gözaltı

16:2428/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Şüphelilerden bir kişi bugün adliyeye sevk edilirken, diğer 4'ü serbest bırakıldı.
Şüphelilerden bir kişi bugün adliyeye sevk edilirken, diğer 4'ü serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 479 sentetik hap ele geçildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde ve içindeki 5 kişinin üzerlerinde arama yapıldı. Aramada 479 sentetik hap ve uyuşturucu içmekte kullanılan 2 düzenek ele geçildi. M.D. S.K., M.S.G., M.E. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde de aynı gece yapılan aramada; kurusıkı 1 tabanca, 4 mermi ve uyuşturucu satışına yönelik deliller ele geçirildi. Şüphelilerden M.D., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, diğer 4'ü serbest bırakıldı.




#manisa
#kula
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türk nüfusun en fazla olduğu ülkeler açıklandı! İşte Türk nüfusun dünyadaki dağılımı...