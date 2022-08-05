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DÜZCE

Düzce'de feci kaza: 3 ölü

Düzce’de, TEM Otoyolu’nda TIR’ın, aynı yöne giden 2 otomobil ile 2 TIR’a çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Haber Merkezi DHA
Düzcede feci kaza: 3 ölü
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Düzce’de, TEM Otoyolu’nda TIR’ın, aynı yöne giden 2 otomobil ile 2 TIR’a çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Cançevik, yapım çalışması nedeniyle 2 şeride düşen yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. TIR, aynı yöne giden Beytullah Sevim yönetimindeki 67 LM 188 ve Yusuf Erkan yönetimindeki 34 EVE 655 plakalı otomobiller ile Sedat Tunç yönetimindeki 33 FF 137 ve Selim Sadıç yönetimindeki 38 GN 133 plakalı TIR’lara çarptı. Kazada, TIR’ların arasında kalan Yusuf Erkan’ın otomobilindeki Ayaz Mehmet Erkan (16), Vahide Gözde Erkan (26) ve Öykü Erkan (14) yaşamını yitirdi. Yaralanan Sedat Tunç ile Yusuf Erkan ve Faruk Abbasoğlu ise ambulanslarla Sakarya Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de feci kaza: Otomobil tırın altına girdi, bir kişi hayatını kaybetti bir kişi yaralandı
FOTOĞRAF 10
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Kaza; 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi.
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Alınan bilgilere göre; Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet K.’nın kullandığı 67 IP 725 plakalı tır, sağ şeritte seyir halindeyken aynı istikamete gitmekte olan Ali Arslan’ın kullandığı 34 DHN 239 Skoda marka otomobil arkadan çarptı.
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Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı.
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Çarpışmanın şiddetiyle sürücü otomobilde sıkışarak hayatını kaybederken, otomobilin arka koltuğunda oturan Selvinaz Ö. yaralandı.
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Kazayı anlatan tır sürücüsü Ahmet K., “Rampa yukarı çıkıyordum. Arkadan bir kütürtü geldi. Şanzıman kırıldı sandık. Arabayı kenara aldım. Geri salayım dedim. Baktım altımda taksi var. Nasıl olduğunu fark etmedim” dedi.
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Otomobilin sürücü koltuğunda sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Ali Arslan’ı sıkıştığı yerden Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkarttı.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil tırın altına girdi 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil tırın altına girdi 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil tırın altına girdi 1 ölü, 1 yaralı
Düzce'de feci kaza: Otomobil tırın altına girdi, bir kişi hayatını kaybetti bir kişi yaralandı
TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında İstanbul istikametine sağ şeritten ilerlemekte olan tıra arkadan otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın dorsesin altına giren otomobildeki sürücü hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı.

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