Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını çaldı

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını çaldı

18:506/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Keçinin bankoya çıkıp paraları çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Keçinin bankoya çıkıp paraları çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurban Bayramlarında kurbanlıkların firar etmesi gelenek haline gelmişken Edirne'de ise sıra dışı bir olay yaşandı. Edirne Otogarı'nda işletme sahibine ait bir keçi, otogarın içinde dolaştığı sırada rakip firmanın bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı. Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden kaçtı. Rakip firmanın paralarını çalan hayvanın sahibi, "Keçinin intikamı kötü olmuş oldu" açıklamasında bulundu.

Edirne Otogarı'nda bilet bankosuna çıkan bir keçi, çekmecedeki paraları ağzına alıp gitti.

Paraları çalarak kaçtı

Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogar içinde dolaşmaya başladı. Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı. Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.


"İntikamı kötü oldu"

Mustafa Altunhan, "O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu. Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu" dedi.

Keçinin sahibi Mustafa Altunhan


#Edirne
#Keçi
#Otogar
#Para
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbn-i Sina cevabı güç olan soruyu yıllar önce cevaplamış: "Hiç rüya görmüyorum" diyenler okusun