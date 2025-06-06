Kurban Bayramlarında kurbanlıkların firar etmesi gelenek haline gelmişken Edirne'de ise sıra dışı bir olay yaşandı. Edirne Otogarı'nda işletme sahibine ait bir keçi, otogarın içinde dolaştığı sırada rakip firmanın bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı. Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden kaçtı. Rakip firmanın paralarını çalan hayvanın sahibi, "Keçinin intikamı kötü olmuş oldu" açıklamasında bulundu.
Edirne Otogarı'nda bilet bankosuna çıkan bir keçi, çekmecedeki paraları ağzına alıp gitti.
Paraları çalarak kaçtı
Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogar içinde dolaşmaya başladı. Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı. Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
"İntikamı kötü oldu"
Mustafa Altunhan, "O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu. Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu" dedi.