Edirne'de servis aracıyla otobüs çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı

Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan askeri araç, Süloğlu’nun Yağcılı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Yolun kenarında bulunan tarlalık alana devrilen araçta bulunan üç asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerden birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.