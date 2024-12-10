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Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

17:5110/12/2024, Salı
AA
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Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar Marmara'nın güneyi, doğusu, kuzey ve kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar Marmara'nın güneyi, doğusu, kuzey ve kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacak.

Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ani su baskınları ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün gece saatlerinden sonra Ege'de beklenen sağanak İzmir, Aydın, Manisa, Uşak çevreleri ve Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.


Yağışın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Ege
#hava durumu
#sağanak

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