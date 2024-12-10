Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarı: Durmaksızın yağacak

Marmara, Ege, Batı Karadeniz'in belirli kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Kuzey Ege ve Marmara kıyılarında yağışların şiddetini artırması beklenirken, rüzgarın hızının yer yer saatte 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
10 il için sarı kodlu uyarı
MGM 10 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Sarı kodlu uyarı verilen 10 il şöyle:
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar
Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması (40-60 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.