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Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarı: Durmaksızın yağacak

Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarı: Durmaksızın yağacak

Lokman Özdemir
10:1310/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Marmara, Ege, Batı Karadeniz'in belirli kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Kuzey Ege ve Marmara kıyılarında yağışların şiddetini artırması beklenirken, rüzgarın hızının yer yer saatte 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, son hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.



10 il için sarı kodlu uyarı


MGM 10 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Sarı kodlu uyarı verilen 10 il şöyle:


Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.


Hava sıcaklığı


Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgar


Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


Kuvvetli yağış uyarısı


Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Kuvvetli rüzgar uyarısı


Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması (40-60 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


#meteoroloji
#hava durumu
#Marmara
#Ege
#Karadeniz

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