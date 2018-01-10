Ege Denizi'nde 101 göçmen durduruldu

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 101 kişi yakalandı.
Sahil güvenlik unsurları, Dikili ilçesi açıklarında tespit ettiği lastik şişme botu durdurdu.
Botta 65 Suriye ve 6 Afganistan uyruklu olmak üzere 71 kişi yakalandı.
Sahil güvenlik unsurları, Çeşme ilçesi Ildır önlerinde de bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, durdurdukları lastik bottaki Suriye uyruklu 30 kişiyi yakaladı.
Yabancı uyruklu 40'ı çocuk,19'u kadın 101 göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.
ÖNERİLEN VİDEOLAR