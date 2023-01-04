Ege Denizi'nde korkutan deprem

Gündem

Sinan Ateş cinayetinde üç tutuklama

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bugün adliyeye sevk edilen dört şüpheli, nöbetçi hakimlikçe sorgulandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden üçü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.