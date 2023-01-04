Gündem Ege Denizinde korkutan deprem
İZMİR

Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Ege Denizinde korkutan deprem
Foto: Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.03 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği ise 6.88 km olarak ölçüldü.

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