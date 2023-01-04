Ege Denizi'nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.03 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği ise 6.88 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.03 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği ise 6.88 km olarak ölçüldü.
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