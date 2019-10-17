Gündem Ekmek teknesiyle yaya geçidinden karşıya geçerken TIRın çarptığı simitçi öldü
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Ekmek teknesiyle yaya geçidinden karşıya geçerken TIR'ın çarptığı simitçi öldü

Aksaray'da TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan simitçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alican Kılıç. isimli simitçi elinde simit tepsisiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın altında kalmıştı.

Haber Merkezi AA
Olay yerinde ekipler incelemelerde bulundu
Olay yerinde ekipler incelemelerde bulundu

Sanayi Mahallesi girişinde önceki gün meydana gelen kazada ağır yaralanan simitçi Alican Kılıç (45), tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Mustafa S. (24) idaresindeki 31 SM 190 plakalı TIR, 15 Ekim'de Sanayi Mahallesi girişinde elinde simit tepsisiyle yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Alican Kılıç'a (45) çarpmıştı. Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Mersin'e sevk edilmişti.

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