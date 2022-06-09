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Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Elazığda 3.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığına göre Elazığ’ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 10.22 olarak bildirilirken ilk belirlemelere göre derinliği 7.00 km olarak tespit edildi.

Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem
OYNAT 00:35
Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Van'da, Richter ölçeğine göre, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11.01'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4,68 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.

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