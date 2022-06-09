Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığına göre Elazığ’ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 10.22 olarak bildirilirken ilk belirlemelere göre derinliği 7.00 km olarak tespit edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığına göre Elazığ’ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 10.22 olarak bildirilirken ilk belirlemelere göre derinliği 7.00 km olarak tespit edildi.
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