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Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak açıkladığı deprem 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

01:55 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Meydana gelen deprem sonrasında saat 01.58 itibariyle ilimizdeki AKOM, 155 ve 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."


#Elazığ
#deprem
#Sivrice
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