Elektronik oy uygulaması olacak mı? YSK'dan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ülke içindeki seçim süreçlerinde gündeme gelen 'elektronik oy kullanma yöntemleri' hakkında şu anda herhangi bir çalışma yürütülmediğini açıkladı.
YSK, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.
Açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen seçimlerin ilgili ülke seçim kurullarının daveti üzerine Kurul tarafından yerinde takip edildiği belirtildi.
Elektronik oy verilen seçimler takip edildi
Bu kapsamda Rusya, Moldova, Gürcistan, Macaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkelerde incelemelerde bulunulduğu aktarılan açıklamada, son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimin yerinde takip edildiği anımsatıldı.
Ziyaretlerde detaylı incelemelerde bulunulduğu, incelemeler neticesinde edinilen bilgilerin Kurul toplantılarında değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda elektronik oylama yöntemiyle seçim gerçekleştiren ülkelerin sistemlerinin de değerlendirildiği bildirildi.