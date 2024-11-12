Koalisyon krizi çıkmıştı: Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu

Alman basınındaki haberlere göre SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları erken seçim tarihi konusunda anlaştı.





Varılan anlaşmaya göre erken seçimler 23 Şubat 2025'te yapılacak. Ancak bu konuda nihai kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier verecek.





Ülkede erken seçime gidebilmesi için önce Başbakan Olaf Scholz'un Federal Meclisten güven oyu istemesi gerekiyor. Başbakanın güven oyu alamamasının ardından cumhurbaşkanının 21 gün içinde meclisi feshetmesi, 60 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.





Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları SPD ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.





Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.







