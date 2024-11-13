Scholz baskıya boyun eğdi: Almanya’da seçim 23 Şubat’ta

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat partilerin (CDU/CSU) iki gündür süren görüşmeler sonrasında erken seçim tarihi 23 Şubat 2025 olarak belirlendi.
Tarafların mutabakat tarihi, meclisteki FDP ve Yeşiller partileri tarafından da destek buldu. Bu gelişmeyle Scholz, baskıya boyun eğerek seçim gününü daha erken bir tarihe çekti. Scholz, Ocak ayında güvenoyu oylaması yapılmasını ve kendisini Eylül'e kadar koltukta tutacak bir formül arayışındaydı. Yeni seçimlerin yolunun açılması için Başbakan Olaf Scholz’un güvenoyu oylamasına gitmesi gerekiyor. Alman basınına göre Scholz, 16 Aralık’ta meclisten güvenoyu isteyecek. Bu durumda Federal Meclis’te oylama 18 Aralık’ta yapılacak. Erken seçimde, sağcı CDU/CSU'nun ve aşırı sağcı AfD'nin güçlenerek çıkması bekleniyor.
AZINLIK HÜKÜMETİ KONUMUNA DÜŞTÜ
Scholz, üçlü koalisyon hükümetindeki liberal FDP’li bakanlarla yolunu ayırmasından sonra, şu anda azınlık hükümeti olarak görev başına bulunuyor. Almanya’da seçim tarihi bilmecesi sürerken, Yüksek Seçim Kurulu'nun “Oy pusulaları için yeterli kağıt yok” açıklaması tepkilere neden olmuştu. Meclisteki aritmetiğe göre, Scholz’un güven oylamasında onay alması imkansız görünüyor. Bu oylama sonrasında, Anayasa'nın 39. maddesi devreye girecek. Bu maddede "Federal Meclis'in feshedilmesi halinde 60 gün içinde yeni bir seçim yapılır" deniliyor. Olaf Scholz’un başbakanlığındaki hükümet, koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner’in görevden alınmasıyla büyük bir krize girmiş ve koalisyon hükümeti dağılmıştı.