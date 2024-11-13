Scholz baskıya boyun eğdi: Almanya’da seçim 23 Şubat’ta

Tarafların mutabakat tarihi, meclisteki FDP ve Yeşiller partileri tarafından da destek buldu. Bu gelişmeyle Scholz, baskıya boyun eğerek seçim gününü daha erken bir tarihe çekti. Scholz, Ocak ayında güvenoyu oylaması yapılmasını ve kendisini Eylül'e kadar koltukta tutacak bir formül arayışındaydı. Yeni seçimlerin yolunun açılması için Başbakan Olaf Scholz’un güvenoyu oylamasına gitmesi gerekiyor. Alman basınına göre Scholz, 16 Aralık’ta meclisten güvenoyu isteyecek. Bu durumda Federal Meclis’te oylama 18 Aralık’ta yapılacak. Erken seçimde, sağcı CDU/CSU'nun ve aşırı sağcı AfD'nin güçlenerek çıkması bekleniyor.