Gündem Emekli imam ahşapla sanatı buluşturdu
ORDU

Emekli imam ahşapla sanatı buluşturdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan emekli imam Faruk Ateş, ağaçları kendi geliştirdiği aletlerle sanat eserine dönüştürüyor. Ateş, ayrıca hobi atölyesindeki el aletlerinin kendi üretimi olduğunu da belirtiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Emekli imam ahşapla sanatı buluşturdu
Ahşaplara şekil veriyor.

İlçenin Yavi Mahallesi’nde imamlık yapan ve 4 yıl önce emekli olan Faruk Ateş, çocukluğundan gelen el sanatlarını geliştirerek evinin bir köşesini mini atölyeye çevirdi. Küçük yaşlarda babasının marangoz dükkanında gördüğü her şeyi merak ederek biriktirdiği tahta ve kütük parçalarını geliştirdiği çeşitli aletlerle sanat eserine dönüştüren 56 yaşındaki Ateş, beğenilen eserlerini yurt içi ve yurt dışında satıyor. Şimdiye kadar yüzlerce ahşam ürüne şekil veren Ateş, kendi yaptığı ona yakın alet ve ekipmanlarla üretimine devam ediyor.

“20 yıldır biriktirdiğim kütük ve odun parçalarını sanata çevirdim”

İmamlığı boyunca çeşitli ağaç türlerinin parçalarını 20 yıl boyunca biriktirerek hobi atölyesinde sanat eserlerine dönüştürdüğünü söyleyen Faruk Ateş, “Çocukluktan kalma içimde bir ağaç sevgisi vardı. Biz de ailemizde babam hem marangoz hem de inşaat ustasıydı. Babamın marangozluk mesleğini çeşitli el sanatlarıyla ben geliştirmeye çalıştım. Yıllarca tahta parçalarını biriktirerek imamlıktan emekli olduğumda hobi olarak ağaçlara işlemeyi düşündüm. Emekli olunca da 20 yıldır biriktirdiğim küçük el aletlerini ve tahta parçalarını bir araya getirerek evimin altını mini bir hobi atölyesine çevirdim. Bu atölyemde sehpa, tabak gibi el sanatları üzerine çalışmalara başladım. Şunu gördüm ki biz ağacı sadece odun olarak bilirdik ancak ağacın içerisinde çokça sanat eseri olarak güzellikleri var diyebilirim” dedi.

“Ahşap ve ağaç sabır istiyor”

Geçmişimizden günümüze kadar yapılan ağaç ve ahşapların sabır gerektirdiğini ifade eden Ateş, “Biz imamdık, hep insanlarımızla iç içe olduk. İnsanı işlersin ama ahlakı düzeldikten sonra tekrar değişebilir ancak ağacı işlediğimizde, şeklini aldığında bozulmuyor ve şekli değişmediği için sizin kattıklarınızla bir sanat elde ediliyor. Bizim Selçuklu ve Osmanlı zamanımıza baktığımızda geçmişimizin ne kadar ağaç işlemeleri olan bir tarihle dolu olduğunu görebiliriz. İnanın ahşap ve ağaç sabır isteyen bir şey” diye konuştu.

“Yurt içi ve yurt dışı isteyenler oldu”

Yaptığı ürünlerin yurt içi ve yurt dışından istendiğini sözlerine ekleyen Ateş, “Bu eserleri yapınca ailemden herkes heveslenmeye başladı ve herkese hediye ettim. Yaptığım her eserlerden çoğu kişi nasiplendi. Şuna çok hayıflanıyorum, keşke bir sanat lisesi eğitimi almış olsaydım. Ben mektepli değil alaylıyım. Kendi kendime öğrendim ve kendi kendime sanat eserleri ürettim. Sosyal medyada paylaşınca arkadaşlar istedi. Ardından yurt içi ve yurt dışı istekler olunca ben de ona göre sanat üretimini yaptım” şeklinde konuştu.

Hobisi gelir kapısına dönüştü: 50 bin TL kazanç bekliyorum
FOTOĞRAF 5
Title
Kırsal Kıbrıslar Mahallesi’ndeki genç girişimci Volkan Sarıca, 8 yıl önce hobi olarak kivi yetiştirmeye başladı. 250 metrekare alanda 1 ton kivi üreten Sarıca, vitamin deposu kiviye ilginin yoğun olduğunu belirterek destekleme olursa daha geniş alanda daha çok üretim yapmak istediğini kaydetti.
Title
Sarıca, \"800 rakımlı mahallede kivi üretimi yapıyorum. Burada hobi amaçlı başladığım kivileri hasat ediyorum. 30 ağaçla başladım. 1 tona yakın ürün hasat ediyorum. Bol C vitamini içeriyor. Talep yoğun. Ben 10-12 bin TL arasında kazanıyorum şu an. 1 ton kivi hasat edeceğim. Bu alanı destekleme olursa 1 dönüme çıkarırsam 50 bin TL getirisi olacak. İlaç kullanılmıyor. Bakım olarak gübre ve sulaması var. Zor bir üretim değil. Hobi olarak insanı rahatlatan güzel bir ürün. Benim gibi girişimci olanlara öneriyorum\" dedi.
Title
Title
Title
Hobisi gelir kapısına dönüştü: 50 bin TL kazanç bekliyorum
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Volkan Sarıca, hobi olarak ektiği kiviyi dağ köyünde kazanca dönüştürdü. 30 kivi fidanı diken Sarıca, sezonda 10 bin TL kazanıyor.
Hobi olarak başladı şimdi taleplere yetişemiyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz
FOTOĞRAF 8
Title
Sürücü kursunda eğitmen olarak görev yapan Durulmuş, internetten eşek sütünün faydaları ile ilgili gördüğü haber sonrası Çubuk'a bağlı Sünlü Mahallesi'nde hobi olarak 3 eşek yetiştirmeye başladı.

İlk zamanlar yetiştirdiği eşeklerden elde ettiği sütü ailesi için kullanan Durulmuş, zamanla talep gelmeye başlayınca eşek sayısını artırdı.
Title
İnsanların çiftliğe gelerek eşek sütü aldığını dile getiren 47 yaşındaki Durulmuş, il dışından da talepler olduğunu ve onlara da özel kaplarda süt gönderdiklerini kaydetti.

Şu anda 9 eşek ve 7 sıpasının bulunduğunu, günlük sağım yaptıklarını dile getiren Durulmuş, \"Eşekler yılda sadece en fazla 3 ay süt veriyorlar. Bu kadar eşeğin sağımından çıkan süt 2,5-3 litre civarında. İnsanlara faydalı olmak için bunları besliyorum. Günlük sağım yapıyoruz. Müşterilerimizin gözünün önünde sağım yapıyoruz, uzaktaki müşterilerimiz için ise canlı yayınla sağım yapıyoruz. Eşekler büyükbaş hayvan gibi süt vermez. Sadece yavrusu olan eşek süt veriyor. En iyisinden 450 gram süt alınıyor. Şu anda 6 eşeğimiz sağılıyor.\" diye konuştu.
Title
Eşek sütünün birçok hastalığa iyi geldiğinin bilindiğini ifade eden Durulmuş, Türkiye'nin dört bir tarafına otobüs ile sütü gönderdiklerini aktardı.

Eşinin de desteğiyle üretimi ve kapasiteyi büyütmek istediğini belirten Durulmuş, \"Daha iyi ve güzel bir hizmet verebilmek için mahallenin içinden çıkıp kendimize ait bir yaylada ve daha büyük ahırda bu hizmeti vermek istiyoruz.\" dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Hobi olarak başladı şimdi taleplere yetişemiyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hobi olarak yetiştirdiği eşeklerle süt üretimine başlayan Hamdi Durulmuş, talebin artmasıyla hayvan sayısını 9'a çıkardı.

Rakiplerimiz belli oluyor

Rakiplerimiz belli oluyor

EURO 2024 Elemeleri'nde grup kuraları bugün çekilecek.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Başvuru bedeli ve detaylar belli oldu.
Düzcede koku paniği: 2 bini aşkın öğrenci apar topar tahliye edildi

​Otoban bile var: Görünce çok şaşıracaksınız.

​İki fabrikanın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

​Herkes daha güvenli sanıyor: Gerçek çok farklı çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Birliği'ne davet etmişti.​

​PKK/KCK'nın sözde sağlık sorumlusu Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi.

​Tacikistan liderinin doğum günü hediyesi olay oldu.

​Deniz sınırı belirleme anlaşmasıyla ilgili İsrail'den alenen tehdit.

​Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı'ndan övgü.

​ABD'deki Golden Gate ile İstanbul arasındaki bağlantı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.