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Emekli zammı teklifi bugün

Emekli zammı teklifi bugün

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0010/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti, yeni yılın ilk yasa tekliflerini bugün verecek. Edinilen bilgiye göre; en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkaran ve işverene sağlanan işçi başına 700 liralık desteği 1000 liraya çıkaran düzenlemeler tek bir teklifte yer alacak. Teklifte, taban aylık alan 3.7 milyon emeklinin maaşına yapılacak iyileştirmenin yanı sıra ekonomiye ilişkin bazı temel düzenlemeler de yer alacak. Diğer teklifteyse, sanayiye ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nin kanun yoluyla yapılmasını içerecek maddelerden oluşacak. Üçüncü düzenlemede ise Siber Güvenlik Başkanlığı teşkilat personel kanunu yer alacak.


#ekonomi
#politika
#emekli
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