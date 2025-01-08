En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL

Sözleşmeli kamu personelleri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak 2025 Ocak zammı da kesinleşti. "Mali ve Sosyal Haklar" konulu genelge Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla bakanlığın WEB sitesinden yayımlandı. Genelgeyle birlikte memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı ile kıdem tazminatı tavanı da resmiyet kazandı. Genelgeye göre; sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Genelgede kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlendiği vurgulandı.