En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı. Artışın bu aya yetiştirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme Meclis gündemindeki Sosyal Sigortalar Kanun Teklifi'ne bir önergeyle eklenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.
3,7 MİLYON KİŞİ ETKİLENİYOR
Aralık ayı enflasyonu açıklanınca emeklilerin maaşına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak belirlenmişti. Böylece "en düşük emekli aylığı" da aynı oranda artırılmış oldu. En düşük emekli aylığı, gün sayısından ve primin düşüklüğünden dolayı çok düşük alan emekliler gözetilerek 2019'da getirilmişti. Düzenlemeden 3 milyon 707 bin emekli etkilenecek.
OCAK AYLIĞINA YANSIYACAK
En düşük emekli maaşındaki artışın bu ay ödenecek emekli maaşına yetiştirilmesi için hızlı hareket edilecek. Bu eksende en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu gündemine alınan Sosyal Sigortalar Kanun Teklifi'ne bir önerge ile eklenecek. Böylece 17-25 Ocak tarihlerinde maaş alan emeklilere zam oranı yansıtılmış olacak. Yetiştirilememesi halinde geriye doğru fark ödemesi yapılacak.
Memura yüzde 11,54'lük zam resmîleşti
- Sözleşmeli kamu personelleri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak 2025 Ocak zammı da kesinleşti. "Mali ve Sosyal Haklar" konulu genelge Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla bakanlığın WEB sitesinden yayımlandı. Genelgeyle birlikte memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı ile kıdem tazminatı tavanı da resmiyet kazandı. Genelgeye göre; sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Genelgede kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlendiği vurgulandı.