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ANTALYA

En ağır yük

Antalya’da kusmuğu soluk borusuna kaçan 5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Talihsiz yavrunun cenazesini kucağında taşıyan kuzeni, onu amcasının bulunduğu otomobilde yine kucağında taşıyarak memleketine götürdü.

Haber Merkezi İHA
En ağır yük
Küçük kızın cenazesini, kuzeni Mehmet Kaya kucağında taşıdı.

Olay, Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi’nde dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tevfik-Sadriye Kaya çiftçinin iki çocuğundan 5 yaşındaki Esma Nur Kaya, akşam saatlerinde bir anda rahatsızlandı. Yutkunamayan Kaya, ailesi Kaş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buraya yapılan ilk müdahalenin ardından Esma Nur Kaya, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Ambulans Kemer ilçesine geldiği sırada ise küçük kızın durumu kötüleşince Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz yavru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınlarından edinilen bilgiye göre, küçük kızın kusmuğunun soluk borusuna kaçtığı öğrenildi.

150 kilometre boyunca yeğeniyle aynı arabada gitti

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Esma Nur Kaya’nın cenazesini almaya Amcası Hüseyin Kaya ve küçük kızın kuzeni Mehmet Kaya geldi. İşlemleri tamamlanan Kaya’nın cenazesini, kuzeni Mehmet Kaya kucağında taşıdı. Mehmet Kaya, küçük kuzenini geldikleri otomobilin arka yolcu kısmına koyarken, ayakta durmakta bile güçlük çeken amcası Hüseyin Kaya’da otomobilin ön yolcu koltuğuna oturdu.

  • Küçük kızın cenazesi, defnedilmek üzer şehir merkezine 150 kilometre uzaklıkta bulunan Demre ilçesine götürüldü.

Pendik’te 6 yaşındaki çocuk cenazeye geldiği yerde hayatını kaybetti
GÜNDEM
Pendik’te 6 yaşındaki çocuk cenazeye geldiği yerde hayatını kaybetti

Bir annenin en acı istediği: Cenaze aracı oradan döndü
GÜNDEM
Bir annenin en acı istediği: Cenaze aracı oradan döndü

Acılı annenin feryadı: Cenaze arabası beni çiğnesin
GÜNDEM
Acılı annenin feryadı: Cenaze arabası beni çiğnesin

Yangında ölen ablasıyla aynı tabutu paylaştı
GÜNDEM
Yangında ölen ablasıyla aynı tabutu paylaştı

Bu kadar derin uyku olmaz yavrum: Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
FOTOĞRAF 13
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Sakarya’nın Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi’ndeki arkadaşına ailesi ile birlikte misafirliğe giden baba Bayram Bekçi (37) sobadan çıkan yangında çocukları Eslem Asaf (1), Ömer Faruk (11) ve Dilara (14) ile yanarak hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi’nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki oğlu Eymen Bekçi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan anne Pınar Bekçi’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cenazeye katılan annenin ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede yanıklar oluşan 4 yaşındaki Eymen Bekçi ise helikopter ile Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
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Baba ve 3 çocuğun cenazeleri memleketleri Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Çavuşlu mahallesine getirilirken, Çavuşlu Merkez Camii’nde bugün öğle namazına müteakip cenaze namazları kılındı. İl Müftüsü Osman Aydın’ın kıldırdığı cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katılırken, cenaze namazında 1 yaşındaki Eslem ile ablası Dilara’nın aynı tabuta konulduğu gözlendi.
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Cenaze namazının ardından baba ve 3 evladı aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Bayram Bekçi’nin babası Muzaffer Bekçi’nin oğlunun tabutuna bakarak ağıtlar yaktı.
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Baba Bekçi, Bayram gel oğlum gel. Arkadaşlar hep burada gel. Uyuyor musun Bayram. Bu kadar derin uyku olur mu oğlum. Oğlum bu kadar derin uyku olmaz yavrum. Yavrum seslen bana. Bayram konuş benimle. Bayram nereye tutunursan yuva yapamadın. 2 tane yetim bıraktın bana yavrum ifadelerini kullandı.
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Acılı ailenin akrabası Hasan Çelik, yangında yaralanan 4 yaşındaki Eymen’in Ankara’da tedavi altına alındığını belirterek, Bayram, çocukları ile beraber arkadaşının evine tatil için gitti. Akşam soğuk olunca çocuklar üşümesin diye sobayı yakmak istediler. Dışarıda da yağmur yağıyormuş. Bayram’ın eşi ayakkabılar ıslanmasın diye kapı önünden ayakkabıları almak istemiş. Ankara’da tedavi gören 4 yaşındaki oğulları Eymen ile annesi arasında bir kapı varmış. Ayakkabıları alıp içeriye dönerken yüzüne alev vurmuş. Oğlu Eymen’in iç kapıda sesini duymuş. Kapıya vuruyormuş oğlu. Ama kapıyı açamamış...
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Kapıyı açtığında oğlunun yanmış bedenini kucaklamış ama etleri eline yapışmış. Üzerindeki hırka ile oğlunu sararak çıkarmış yangından. Sonra yangına dönüp, çocuklara ve eşine seslenmiş. Çocukların sesini bir defa duyabilmiş. Anne Pınar yara almadan kurtuldu, 4 yaşındaki Eymen Ankara’da tedaviye alındı, durumu kritikmiş. Allah’tan umut kesilmez dedi.
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Sobaya benzin döktü iddiası <br><br> Bayram Bekçi’nin amcasının oğlu Mustafa Bekçi ise, sobaya benzin dökülerek ateşin yakılmak istendiğini dile getirerek, Trabzonspor maçını izledikten hafta sonunu orada geçirmek için gitmişler. Sobada ateşi yakmak için benzin dökmüş orada patlama olmuş. Eşinin anlattığına göre çocuklar baba üşüyoruz demiş o da ateş yakmak istemiş...
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Eşi de ateşi tutuşturmak için dışarıda çalı çırpı topluyormuş. Benzin bidonunu kullandıkları söylüyorlar. Küçük bir baraka evdi orası. Çok sevdiği bir arkadaşının eviydi, inşaatını da kendisini yapmıştı. Piknik yapmak için gitmişler şeklinde konuştu.
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Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Title
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Title
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Title
Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Bu kadar derin uyku olmaz yavrum: Yangında ölen baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde misafirliğe gittikleri evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğu bugün memleketleri Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Bayram Bekçi'nin babası Muzaffer Bekçi'nin oğlunun tabutuna bakarak ağıtlar yaktı. Baba Bekçi, "Bayram gel oğlum gel. Arkadaşlar hep burada gel. Uyuyor musun Bayram. Bu kadar derin uyku olur mu oğlum. Oğlum bu kadar derin uyku olmaz yavrum. Yavrum seslen bana. Bayram konuş benimle. Bayram nereye tutunursan yuva yapamadın. 2 tane yetim bıraktın bana yavrum" ifadelerini kullandı.


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