Esenyurt Belediyesi Başkan vekili Can Aksoy göreve hızlı başladı: İşte ilk talimatlar

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Özer'in yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Can Aksoy'un ilk toplantısının fotoğrafı, Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda; "Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy'un başkanlık ettiği, encümenimizin memur üyeleri ile yapılan ilk Belediye Encümen Toplantısı gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.





Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy'un başkanlık ettiği, encümenimizin memur üyeleri ile yapılan ilk Belediye Encümen Toplantısı gerçekleştirildi. pic.twitter.com/rHuEfXAmcl — ESENYURT BELEDİYESİ (@EsenyurtBLDYS) November 6, 2024

İşte Aksoy'un ilk talimatları

İlk encümende; engelli çocuk parkları yapılması, pazarlarda dileyen vatandaşın şüphelendiği kilo ölçümlerini yapacağı tartı aletlerinin yerleştirilmesi, pazar alanlarında kadınların ulaşabileceği sıhhi alanların düzenlenmesi ve "Alo Zabıta" hattı kurularak pazar nizamının sağlanması için kararlar alındı.





Can Aksoy kimdir?

1983 yılı Ankara Altındağ doğumlu olan Can Aksoy, aslen Kırşehirli’dir. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören’de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde devam etmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur.





Üniversite yıllarında isteğe bağlı olarak, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’ nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ nde (2003) stajlar yapmıştır.





2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli’nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı’da Refakat Stajını, Kırşehir İli’nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi’nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır. 2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İngiltere’ye, Leicester Üniversitesi’ne T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilmiştir. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu’nu tamamlamıştır.

Can Aksoy hangi görevlerde bulundu?

Kaymakam Adaylığı Eğitimi sürecinin sonunda T.C. İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu "Üstün Başarı" derecesi ile tamamlamıştır.





• 2009-2011 yılları arasında Sivas İli Ulaş İlçesi Kaymakamı,

• 2011-2013 yılları arasında Kars İli Arpaçay İlçesi Kaymakamı,

• 2013-2015 yılları arası Yozgat Vali Yardımcısı,

• 2015-2017 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri,

• 2017-2018 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Kaymakamı,

• 2018 - 2019 tarihleri arasında Ankara İli Beypazarı İlçesi Kaymakamı,

• 2019 - 2023 tarihleri arasında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı olarak görev yapmış olup,

04.09.2023 tarihinden itibaren Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlayan Can AKSOY, evli ve iki evlat sahibi olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.







