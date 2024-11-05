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İstanbul Valisi Gül Esenyurt Belediyesi'ni ziyaret etti

İstanbul Valisi Gül Esenyurt Belediyesi'ni ziyaret etti

Lokman Özdemir
16:165/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Can Aksoy - Davut Gül
Can Aksoy - Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül, terör bağlantısı nedeniyle belediye başkanının görevden alındığı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'u ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla başarı dileklerinde bulundu.

Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda
Esenyurt
Belediye Başkanı olan
Ahmet Özer
, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı.

Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.


Gül'den Aksoy'a ziyaret


Yaşananların ardından bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.




İstanbul Valisi
Davut Gül
, kayyum atanan
Esenyurt Belediyesi
'ni ziyaret etti.

Ziyaret, İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.


Sosyal medyadan paylaşıldı


İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Valimiz Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy’u ziyaret etti."



#Ahmet Özer
#DEM Parti
#Esenyurt

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