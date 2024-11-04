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Mezarlıkta öldürülmüştü: 6 yaşındaki Şirin'e gözyaşlarıyla veda

Mezarlıkta öldürülmüştü: 6 yaşındaki Şirin'e gözyaşlarıyla veda

Seren Som
17:094/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
DHA
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Türkiye, 6 yaşındaki Şirin'in vahşice katledilmesiyle bir kez daha sarsıldı. İstanbul Şişli'de, mezarlıkta kağıt toplayıcısı tarafından öldürülen Şirin Elmas Hanilçi, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi. Cenazede Hanilçi'nin tabutuna beyaz elbise ve papatyalar bırakıldı.

Şanlıurfa'da yaşarken 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası İstanbul'a yerleşen Hanilçi ailesinin kızları Şirin, 31 Ekim'de kayboldu.

Aramaların 2'nci gününde Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu.

Şirin'i öldürdüğü belirlenip gözaltına alınan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ise tutuklandı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından karayoluyla Şanlıurfa'ya getirildi.

Şirin Elmas Hanilçi için öğle vakti Asri Mezarlık'ta cenaze namazı kılındı.

Tabutuna beyaz elbise ve papatya bırakılan Şirin, namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mezara sarılan yakınları gözyaşlarına boğularak, katilin idam edilmesini istedi.

#Şirin Elmas Hanilçi
#Şanlıurfa
#Cinayet
#Şişli
#Mezarlık

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