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Gündem Eşi tarafından tabancayla başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
İZMİR

Eşi tarafından tabancayla başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Suriye uyruklu Recea M., tartıştığı eşi M.M tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Eşini başından tabancayla vurarak öldürdü​
Eşini başından tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aktepe Mahallesi 122 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu M.M ile eşi Recea M., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından M.M, tabancayla eşi Recea M.'nin başına ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recea M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recea M.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan M.M, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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