Esnaf ziyaretleri devam ediyor

Göreve başladığı günden bu yana hayata geçirdiği dev projelerle Giresun’u geleceğe hazırlayan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek onların taleplerini yerinde almaya devam ediyor.

Alparslan Caddesi, Bulancak Durağı, Balıkçı Pazarı, Tabaklar Geçidi, Cemal Gürsel Caddesi ve Malpazarı mevkiindeki işyerlerini gezerek esnafların sorunlarını dinleyip hayırlı işler dileyen Başkan Şenlikoğlu, samimi sohbetlerde bulunurken, cadde üzerindeki vatandaşlarla da selamlaştı.

Yapılan ziyarette, pandeminin devam ettiğini ve salgının önlenebilmesi için kurallara mutlaka uyulmasını isteyen Başkan Şenlikoğlu: ”Esnaflarımızla ve vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın taleplerini alırken, bir yandan da yaptığımız hizmetleri en ince detayına kadar anlatıyoruz. Daha güzel Giresun, daha güzel yatırımlar için bu sohbetlerle çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerileri bizzat dinliyoruz. Bu şekilde Giresun’umuza en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonrada aynı düşünceyle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Diğer yandan, Belediye Başkanı Şenlikoğlu gittiği her yerde büyük sevgiyle karşılanıyor. Başkan Şenlikoğlu’nun ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar, “Belediye Başkanımızı çok sık görüyoruz, sürekli sokaklarda ve halk ile iç içe. Ayrıca, görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden de oldukça memnunuz” şeklinde düşüncelerini dile getiriyor.