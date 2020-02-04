'Eti şifalı' diye oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin lira ceza

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İçişleri Bakanı Soylu, depremin ardından son durumu değerlendirdi: Bu duygular başka

Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında kalan yakınının kurtarılmasını bekleyen bir kişiyle arasında geçen konuşmaya değinerek "Enkaz altından bir vatandaşımız çıkarıldı. Bir kişi orada bekliyordu, 'belki senin yakınındır' diyerek yanıma çağırdım. Yakını olmadığını görünce yüzü hafif hüzünlendi ama bu bir saniye bile sürmedi, 'Allah'a şükür çıktı.' dedi. Kendi yakını enkazın altındaydı, çıkarılan kişi kendi yakını değildi. Ben o anda yüzüne 'Evet o' diye tasdik etmesi için baktım. O anda yüzündeki ifade değişti ve 'Allah'a şükür hiç olmazsa bu kurtuldu.' dedi. Bu duygular başka" açıklamasında bulundu.

