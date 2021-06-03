Gündem Evde değerli eşya bulamayınca köpek ile 2 güvencini çaldı Suç makinesi çıktı
3. SAYFA

Evde değerli eşya bulamayınca köpek ile 2 güvencini çaldı: Suç makinesi çıktı

Ankara'da girdiği evde değerli eşya bulamayınca 7 aylık 'pekinez' ırkı köpek ile 2 güvercini çalarak kaçan Bülent K., polis ekiplerince yakalandı. Satışı yaklaşık 5 bin liradan yapılan köpeği petshop'a 300 liraya satan, güvercinleri de arkadaşına hediye eden Bülent K., tutuklandı. Bülent K.'nin, 60'tan fazla suç kaydı olduğu ve 6 suçtan arandığı belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Evde değerli eşya bulamayınca köpek ile 2 güvencini çaldı: Suç makinesi çıktı
Bülent K.'nin, 60'ın üzerinde suç kaydı olduğu ve 6 suçtan arandığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesindeki evden 2 güvercin ile 7 aylık 'Pekinez' ırkı köpeğin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisinin Bülent K. olduğu tespit edildi. Bülent K., polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Bülent K.'nin, satışı yaklaşık 5 bin liradan yapılan köpeği 300 liraya petshop'a sattığı, güvercinleri ise arkadaşına hediye ettiği belirlendi.

Polis, köpeği satıldığı yerden alarak, sahibine teslim etti.
Polis, köpeği satıldığı yerden alarak, sahibine teslim etti.

Hırsızlık çetesi İstanbul'a dadandı 1 milyon 500 bin lira çaldı: 100 kiloluk kasayı kucağında taşıyarak kaçırdı
GÜNDEM
Hırsızlık çetesi İstanbul'a dadandı 1 milyon 500 bin lira çaldı: 100 kiloluk kasayı kucağında taşıyarak kaçırdı

İlçede 2 araçtan da yakın dönemde yüklü miktarda para çaldığı tespit edilen Bülent K.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Eve girdiğimizde değerli hiçbir şeyin olmadığını görünce evde bulunan cins köpek ile özel 2 güvercini satmak için çaldım. Köpeğin ne kadar olduğunu bilmediğim için 300 liraya sattım. Güvercinleri de arkadaşıma hediye ettim" dediği öğrenildi.

Polis, köpeği satıldığı yerden alarak, sahibine teslim etti.

13 yaşında 200'den fazla suç kaydı var
GÜNDEM
13 yaşında 200'den fazla suç kaydı var

Tutuklandı

Yapılan araştırmada Bülent K.'nin, 60'ın üzerinde suç kaydı olduğu ve 6 suçtan arandığı tespit edildi.

Ayrıca Bülent K.'nin, bankalardan para çeken ve tapuda işlem yapanları takip ederek, yaklaşık 5 milyon lira çaldığı da saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Abone Ol Google News
Direksiyonda kalp krizi geçirdi

Direksiyonda kalp krizi geçirdi

​Medikal ürünler satan dükkana giren sürücü hayatını kaybetti.
Yalana geçit yok

Yalana geçit yok

Ajitasyon yaptığı tweetine takipçilerinden cevap geldi.
Dragos sahilde başıboş köpek dehşeti

512 liraya kadar gerileyebilir!

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.

Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.