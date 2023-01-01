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Faciayı kablolar aydınlatacak

Meclis Amasra Komisyonu, Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkililerini dinledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz patlama bölgesindeki kabloların incelenmesinin önemine vurgu yaptı. Kiraz, “Kablolar yer altı şartlarına özel kablolar. Ben tekrar diyorum, yerinde ilk incelemesiyle net olarak ortaya çıkacaktı. Yerine gidildiğinde kablolardan hat takip edildiğinde net olarak ortaya çıkar” dedi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
4:00 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meclis Amasra Komisyonu, Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkililerini dinledi.

Meclis Amasra Komisyonu, Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkililerini dinledi.

Meclis Amasra Komisyonu, Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkililerini dinledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Maden Müessesesi İşletme Müdürü Rıdvan Kapuağası, kazanın olduğu madende 11 Ocak’tan itibaren yanıcı gaz değerlerinde bir artış gözlenmediğini belirtti. Kapuağası, “İlerleyen zamanlarda bu şekilde devam ederse olumlu bir sonuç alabiliriz” dedi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ise patlama bölgesindeki kabloların incelenmesinin önemine vurgu yaptı.

KABLO HATLARI TAKİP EDİLECEK

Kiraz, “Ana istasyonun eksi 300’de bağlı olduğu yer yani o ana istasyonundan eksi 320’deki CH 20’den gelen sensör verisiyle birlikte tabandaki zincirli konveyörlerin enerjisi kesildi. Burada da yerindelik incelemesiyle kablo takip edildiğinde bunun böyle olup olmadığı net olarak yerinde görülecektir” açıklamasında bulundu. CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın o sıcaklıkta kablolar dayanır mı sorusuna, ‘O kablo hatları durur’ yanıtını veren Kiraz, “Kablolar yer altı şartlarına özel kablolar. Ben tekrar diyorum, yerinde ilk incelemesiyle net olarak ortaya çıkacaktı. Yerine gidildiğinde kablolardan hat takip edildiğinde net olarak ortaya çıkar” dedi. Kiraz alınan ifadeye göre eksi 300 tavan damar taban yolundaki işçilerin maskelerinin açık olduğunu sözlerine ekledi.

PATLAMA ADRESİ KOT 320

Kiraz sözlerini şöyle sürdürdü, “Sadece 34 numaralı CH sensörü veri vermeye devam ediyor orada. Orada, ifadelerden aldığımız kadarıyla bir dinamit ateşlemesi yapılıyor. Ancak, o yerindelik incelemesiyle ortaya çıkacaktır. Emniyetin fezlekeleri olsun, savcılık fezlekeleri olsun -hatta bilirkişi raporu da dâhil- olsun adres 320 olarak gösteriyor.”

#Amasra
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#TTK
#TBMM
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