Fatih Portakal'ın 'seccade' operasyonu patladı: Gerçek ortaya çıktı

Fatih Portakal
Yedili Masa'da zoraki Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen gaflarıyla ünlü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son skandalı namaz kılınan seccadeye ayakkabılarıyla basması oldu.
Tepkilerin çığ gibi büyümesine üzerine muhalif medya yandaş gazeteciler Kılıçdaroğlu'nu temize çıkarma çabası içerisine girdi.
Seccadenin kutsal olup olmadığına kadar varan fetvalar veren yandaş gazeteciler adeta birbiriyle yarıştı. Bunlardan birisi de CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal oldu.
Portakal'ın algı çabası
Halıyı 'seccade' diye lanse etti
Ancak sonradan Portakal'ın fotoğraf üzerinden manipülasyon yaptığı ortaya çıktı. Portakal'ın camide diye paylaştığı fotoğrafın 2 Eylül 2018'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii'nin açılış töreni esnasında çekildiği ve fotoğrafın orjinaline bakıldığında görüntülerin caminin dışında olduğu açıkça görüldü. Portakal'ın 'seccade' olarak lanse ettiği şeyin ise liderlerin üzerinde basın toplantısı gerçekleştirdiği halı olduğu ortaya çıktı.