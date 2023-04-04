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Fatih Portakal'ın 'seccade' operasyonu patladı: Gerçek ortaya çıktı

Üzerinde namaz kılındığı için her daim temiz tutulması gereken seccadeye ayakkabılarıyla basarak tepkileri üzerine çeken Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalışan CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te katıldığı bir cami açılışındaki fotoğrafı üzerinden algı operasyonuna kalkıştı. Ancak Portakal'ın kırparak paylaştığı fotoğrafla ilgili gerçek sonradan ortaya çıktı.

15:33 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Fatih Portakal

Fatih Portakal

Yedili Masa'da zoraki Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen gaflarıyla ünlü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son skandalı namaz kılınan seccadeye ayakkabılarıyla basması oldu.

Tepkilerin çığ gibi büyümesine üzerine muhalif medya yandaş gazeteciler Kılıçdaroğlu'nu temize çıkarma çabası içerisine girdi.

Seccadenin kutsal olup olmadığına kadar varan fetvalar veren yandaş gazeteciler adeta birbiriyle yarıştı. Bunlardan birisi de CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal oldu.

Portakal'ın algı çabası

Kılıçdaroğlu'nu aklama çabasına girişen Portakal, sosyal medya hesabından kırpılmış bir fotoğraf ile algı operasyonuna kalkıştı. Twitter hesabından kesilmiş bir fotoğraf paylaşan Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2018 yılında Bişkek'teki bir cami açılışında seccadelere ayakkabılarıyla bastığını ileri sürdü. Kırpılan fotoğrafı paylaşan Portakal,
"Erdoğan ve yanındakiler halıya yani büyük seccadeye ayakkabı ile basıyor. Ne diyeyim ki? Siz karar verin."
ifadelerini kullandı.

Halıyı 'seccade' diye lanse etti

Ancak sonradan Portakal'ın fotoğraf üzerinden manipülasyon yaptığı ortaya çıktı. Portakal'ın camide diye paylaştığı fotoğrafın 2 Eylül 2018'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii'nin açılış töreni esnasında çekildiği ve fotoğrafın orjinaline bakıldığında görüntülerin caminin dışında olduğu açıkça görüldü. Portakal'ın 'seccade' olarak lanse ettiği şeyin ise liderlerin üzerinde basın toplantısı gerçekleştirdiği halı olduğu ortaya çıktı.



#Fatih Portakal
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seccade
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
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