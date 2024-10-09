Feda edilecek Gülşah’ımız yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili haklarında çıkan iddialara Meclis Grubu’nda yaptığı konuşmada yanıt verdi. Gülşah Durbay'dan dört gün sonra sessizliğini bozan Özel, "Siyaset kolay değil, geniş olacaksın, her türlü saldırıya, iftiraya hazır olacaksın" dedi. Özel, konunun CHP içinde yaşanan krize alet edildiğine işaret ederek, "Ne feda edecek bir Gülşah’ımız, ne sizden korkacak biz Özgür Özel var. Cürmünüz kadar yer yakarsanız, cürmünüz kadar" dedi. Özel şöyle devam etti: "Bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar kitapsızlığa, bu kadar çirkinliğe, bu kadar kötülüğe hani Atatürk'e verdiğim söz olmasa 'lanet olsun size' deyip başka bir şey yapacağım."