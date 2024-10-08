Yanınızdaki 3 kişi bu işin içinde!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile 15 yıldır aşk yaşadığı ve kürtaj yaptırdığı iddiaları siyaset kulislerine bomba gibi düştü. İddiaların sahibi olan ve CHP'de siyaset yapan gazeteci Ebru Küçükaydın’ın yerel bir internet sitesinde çıkan iddialarının ardından Gülşah Durbay o dönemde bir bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirterek söz konusu iddiaları yalanladı.





ÖZEL KILIÇDAROĞLU'NU ARADI

CHP kulislerine bomba gibi düşen iddianın sahibi Ebru Küçükaydın partisinden ihraç edilirken iddialarla ilgili sessizliğini koruyan olayın taraflarından Özgür Özel'den dikkat çeken bir adım geldi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı bir programda Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin bilgisini paylaştı. Saymaz, Özel'in, kendisine yönelik "itibar suikastı" olarak nitelendirdiği bu iddialar karşısında hukuki adımlar attığını ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi.





DAVA AÇACAĞIM

Özgür Özel söz konusu telefon görüşmesinde Kılıçdaroğlu'na "Sizin yakın çevrenizden üç kişi bu itibarsızlaştırma operasyonunda yer aldı. Bu kişilere karşı dava açacağım. Bunlar sizinle çalışan, iletişiminizi yürüten kişiler. Bu durumu benden öğrenmenizi istedim. Bu kişiler bu ahlaksızlığın parçası" diyerek tepki gösterdi. Saymaz, Özel'in dava açacağı kişilerin Ebru Küçükaydın, Tolgahan Erdoğan ve Gökhan Özbek olduğu bilgisini verdi. Görüşmede Özel'e cevap veren Kılıçdaroğlu ise ismi geçenlere uyarıda bulunacağını belirterek "Elbette dava açmak en doğal hakkınız" şeklinde konuştu.





İsrail’in soykırımına ‘uydurma bahane’ dedi!

Türkiye'nin Somali'de barışı tesis etmek için bölgede bulundurduğu görev gücünü Rus paralı asker topluluğu 'Wagner'e benzeten ve 'Mavi Vatan' doktrini için 'masal' diyen CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, bu kez de İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı 'uydurma bahane' olarak tanımladı. İsrail’in bir yıldır sürdürdüğü soykırımla ilgili en ufak bir eleştiride bulunmadan, Türkiye’nin savaşın başından bu yana yürüttüğü politikaları eleştirdi. Tayyip Erdoğan öncülüğünde yıllardır bölgede sürdürülen dış politikayı ise 'ihanet' olarak tanımladı. Erdoğan'ı Anayasa'yı çiğnemekle suçladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Filistin politikasını eleştiren Tan özetle şunları kaydetti: “Türkiye, 76 yıldır olduğu gibi, Filistin halkının vazge-çilmez özgür-lük ve yaşam hakkını uluslararası hukuk ve insan hakları savunmaya devam edecektir. Bunda kuşkuya yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu da böyledir. Fakat, Türkiye hangi uydurma ve hayal ürünü bahaneyle olursa olsun, İsrail ve Filistin arasındaki silahlı çatışmanın tarafı ilan edilemez. Bunun dillendirilmesi bile başlı başına garabettir, şuursuzluktur, fevkalade sorun-ludur. Daha ötesi, bu ifadeler tarih önünde Cumhurbaşkanı'na çok ağır sorumluluk ve izahat mecburiyeti yükler."





ATATÜRK'E İHANETMİŞ

Tan, Erdoğan öncülüğünde Arap Baharı'ndan bu yana izlenen politikayı "mezhepçi" ve "müdahaleci" olarak tanımlayarak, "Atatürk'ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh şiarına ihanettir, Anayasamızın laiklik ilkesinin açık ihlalidir" dedi.











