Delegelere Özel markaj

CHP’deki parti içi kavga bel altına indi. CHP’de siyaset yapan gazeteci Ebru Küçükaydın, Özgür Özel’in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile aşk yaşadığını iddia etti. Küçükaydın, Durbay’ın 2 Ağustos’ta kürtaj olduğunu da öne sürdü. Ancak Durbay çektiği videoda iddialara tepki gösterirken o tarihte bağırsak ameliyatı olduğunu söyledi.