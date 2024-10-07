Delegelere Özel markaj

Chp yönetimi Tüzük Kurultayı sonrasında baş veren krizleri aşmaya çalışıyor. Muhalefetin kurultay restini çekmesinden çekinen CHP yönetimi de delege içinde safları sıkılaştırmaya çalışıyor.
CHP yönetimi, Tüzük Kurultayı sonrasında baş veren krizleri yatıştırmaya çalışıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışı; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki dava sürecinin oluşturduğu krizlerinin artçı sarsıntıları sürerken, 1 Ekim'de patlak veren 'ayağa kalkma' krizi, muhalifleri harekete geçirdi. Muhalefetin kurultay restini çekmesinden çekinen CHP yönetimi de delege içinde safları sıkılaştırmaya çalışıyor.
NABZI BİZZAT ÖLÇÜYOR
Kaynaklar, 'Genel Başkan Özgür Özel'in, Anadolu'daki delegenin nabzını bizzat ölçmeye başladığını' söyleyerek, "Anadolu ziyaretlerini artıran Özel, bir yandan açılışlara katılırken bir yandan da il ve ilçe örgütleriyle bir araya geliyor. Özel, kurultay hesaplarının gerçekçi olmadığını da delegeye aktarıyor" bilgisini verdi.