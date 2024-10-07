Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Delegelere Özel markaj

Delegelere Özel markaj

Uğur Duyan
04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Chp yönetimi Tüzük Kurultayı sonrasında baş veren krizleri aşmaya çalışıyor. Muhalefetin kurultay restini çekmesinden çekinen CHP yönetimi de delege içinde safları sıkılaştırmaya çalışıyor.

CHP yönetimi, Tüzük Kurultayı sonrasında baş veren krizleri yatıştırmaya çalışıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışı; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki dava sürecinin oluşturduğu krizlerinin artçı sarsıntıları sürerken, 1 Ekim'de patlak veren 'ayağa kalkma' krizi, muhalifleri harekete geçirdi. Muhalefetin kurultay restini çekmesinden çekinen CHP yönetimi de delege içinde safları sıkılaştırmaya çalışıyor.


NABZI BİZZAT ÖLÇÜYOR

Kaynaklar, 'Genel Başkan Özgür Özel'in, Anadolu'daki delegenin nabzını bizzat ölçmeye başladığını' söyleyerek, "Anadolu ziyaretlerini artıran Özel, bir yandan açılışlara katılırken bir yandan da il ve ilçe örgütleriyle bir araya geliyor. Özel, kurultay hesaplarının gerçekçi olmadığını da delegeye aktarıyor" bilgisini verdi.




#chp
#delege
#politika
#kurultay

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personeli alımı: Bankanlıklar kamu kurumları iş ilanı yayımladı! İşte Resmi Gazete memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları başvuru tarihleri