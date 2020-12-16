FETÖ'nün 'Selam Tevhid' davasında karar çıktı: 20 sanığa ağırlaştırılış müebbet

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada, 20 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada, 20 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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