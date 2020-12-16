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POLİTİKA

FETÖ'nün 'Selam Tevhid' davasında karar çıktı: 20 sanığa ağırlaştırılış müebbet

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada, 20 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada, 20 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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