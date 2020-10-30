Almanya'dan FETÖ itirafı: Türkiye'nin taleplerine yardım etmedik

Almanya'da sol partili bir milletvekili, geçtiğimiz aylarda hükümete, Türkiye'den FETÖ'ye dair talep gelip gelmediğine ilişkin bir soru yöneltmişti.
"Adli yardım yapılmamıştır"
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, soru önergesine cevap veren Alman hükümeti, "Türkiye'den gelen taleplere rağmen hiçbir şekilde karşılıklı adli yardım yapılmamıştır" ifadesini kullandı.
"DİTİP takip edilmeli"
Öte yandan Alman hükümeti, yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni (DİTİB) "takip edilmesi gereken kurum” olarak gösterdi.