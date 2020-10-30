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Dünya Almanyadan FETÖ itirafı Türkiyenin taleplerine yardım etmedik
AVRUPA

Almanya'dan FETÖ itirafı: Türkiye'nin taleplerine yardım etmedik

Alman hükümeti, kendilerine yöneltilen bir soru önergesine verdiği cevapta, FETÖ'ye karşı adım atmadıklarını itiraf etti. Cevap metninde, "Türkiye'den gelen taleplere rağmen hiçbir şekilde karşılıklı adli yardım yapılmamıştır" denildi.

Haber Merkezi Diğer
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Angela Merkel

Almanya'da sol partili bir milletvekili, geçtiğimiz aylarda hükümete, Türkiye'den FETÖ'ye dair talep gelip gelmediğine ilişkin bir soru yöneltmişti.

FETÖ - Alman ortaklığı
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FETÖ - Alman ortaklığı

"Adli yardım yapılmamıştır"

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, soru önergesine cevap veren Alman hükümeti, "Türkiye'den gelen taleplere rağmen hiçbir şekilde karşılıklı adli yardım yapılmamıştır" ifadesini kullandı.

"DİTİP takip edilmeli"

Öte yandan Alman hükümeti, yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni (DİTİB) "takip edilmesi gereken kurum” olarak gösterdi.

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