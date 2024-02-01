|
Gündem

FETÖ’yle mücadelem ortadadır!

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okutması nedeniyle şahsına yönelik eleştirilere TBMM kürsüsünden cevap verdi.

Haber Merkezi
04:00 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 06:13 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ

Bozdağ, şahsına dönük haksız ithamlar yapıldığını belirterek, “Belli ki Can Atalay unutuldu, Bekir Bozdağ üzerinden bir şey yapılıyor. Bir defa şunu söyleyeyim, Fetullah Gülen FETÖ terör örgütünün elebaşıdır, eli kanlı bir katildir. Ben bunu defalarca hem medyada hem burada söyledim. Ama 2011'de, 13 sene önce söylenmiş bir sözü sürekli getirip, benim daha sonra söylediklerimin hepsini yok saymak büyük haksızlıktır" diye konuştu.


15 TEMMUZ’DA MEYDAN OKUDUK

Bozdağ, şöyle devam etti: "15 Temmuz'da CHP'den, diğer partilerden pek çok arkadaşımızla burada bombaların altında ‘Bize düşen burada ölmektir’ diye meydan okuduk. Bu devletin içerisine sızmış bu teröristlerin yargıdan, ordudan, emniyetten, ayıklanması konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir mücadeleyi verirken en önde duran da bu kardeşinizdir. Benim yaptıklarım ortadadır."


#TBMM
#Bekir Bozdağ
#FETÖ
#TİP
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
700 bin kamu işçisine ek zam müjdesi geldi! Protokol imzalandı, en düşük maaş...