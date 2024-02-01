FETÖ’yle mücadelem ortadadır!

Bozdağ, şahsına dönük haksız ithamlar yapıldığını belirterek, “Belli ki Can Atalay unutuldu, Bekir Bozdağ üzerinden bir şey yapılıyor. Bir defa şunu söyleyeyim, Fetullah Gülen FETÖ terör örgütünün elebaşıdır, eli kanlı bir katildir. Ben bunu defalarca hem medyada hem burada söyledim. Ama 2011'de, 13 sene önce söylenmiş bir sözü sürekli getirip, benim daha sonra söylediklerimin hepsini yok saymak büyük haksızlıktır" diye konuştu.