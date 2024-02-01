FETÖ’yle mücadelem ortadadır!

Bozdağ, şahsına dönük haksız ithamlar yapıldığını belirterek, “Belli ki Can Atalay unutuldu, Bekir Bozdağ üzerinden bir şey yapılıyor. Bir defa şunu söyleyeyim, Fetullah Gülen FETÖ terör örgütünün elebaşıdır, eli kanlı bir katildir. Ben bunu defalarca hem medyada hem burada söyledim. Ama 2011'de, 13 sene önce söylenmiş bir sözü sürekli getirip, benim daha sonra söylediklerimin hepsini yok saymak büyük haksızlıktır" diye konuştu.
15 TEMMUZ’DA MEYDAN OKUDUK
Bozdağ, şöyle devam etti: "15 Temmuz'da CHP'den, diğer partilerden pek çok arkadaşımızla burada bombaların altında ‘Bize düşen burada ölmektir’ diye meydan okuduk. Bu devletin içerisine sızmış bu teröristlerin yargıdan, ordudan, emniyetten, ayıklanması konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir mücadeleyi verirken en önde duran da bu kardeşinizdir. Benim yaptıklarım ortadadır."