Fetva makamına Nevşin Mengü de dahil oldu: İbadet için camiye bile gerek yoktur bırakın seccadeyi

Yedili koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iftar daveti sonrası seccadeye ayakkabılarıyla basarak verdiği poz sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Kamuoyunda geniş yankı bulan olay sonrası bir taraf 'saygısızlık' ifadelerini kullanırken, CHP'ye yakın isimler de olayı aklama çabasına girişti. Seccadeye ayakkabıyla basmanın sıradan bir davranış olduğunu savunmak gayretiyle konuşan Nevşin Mengü bu konu hakkında fetva bile verdi. Mengü, "

İslam'da ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur, bırakın seccadeyi