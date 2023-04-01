Fetva makamına Nevşin Mengü de dahil oldu: İbadet için camiye bile gerek yoktur bırakın seccadeyi

Nevşin Mengü.
Kılıçdaroğlu: Üzgünüm
Müslümanlara bir hakaret niteliğini taşıyan görüntü, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, konuya ilişkin ilk açıklama, CHP'den gelmişti. Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir." ifadelerine yer verilmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise sessizliğini "Üzgünüm" diye başlayan notla bozmuştu. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerine yer vermişti.