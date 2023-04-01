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Fetva makamına Nevşin Mengü de dahil oldu: İbadet için camiye bile gerek yoktur bırakın seccadeyi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir iftar daveti sonrası seccadeye ayakkabılarıyla basarak verdiği poz sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Müslümanlara bir hakaret niteliğini taşıyan görüntü eleştiri yağmuruna tutulurken, CHP'ye yakın isimler de olayı aklama çabasına girişti. Gazeteci Nevşin Mengü'de konuya ilişkin yaptığı paylaşımında, "İslam'da ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur, bırakın seccadeyi" ifadeleriyle seccadeye basılmasını meşrulaştırmaya çalıştı. "İslam'da kutsal olan bir tek şey vardır o da Allah'u Teala'dır, kulun Allah ile olan ilişkisidir, bu kadar" diyen Mengü, Kılıçdaroğlu'nu aklamak pahasına İslam'ın bütün kutsallarını bir kenara bıraktı.

21:00 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Nevşin Mengü.

Nevşin Mengü.

Yedili koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iftar daveti sonrası seccadeye ayakkabılarıyla basarak verdiği poz sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Kamuoyunda geniş yankı bulan olay sonrası bir taraf 'saygısızlık' ifadelerini kullanırken, CHP'ye yakın isimler de olayı aklama çabasına girişti. Seccadeye ayakkabıyla basmanın sıradan bir davranış olduğunu savunmak gayretiyle konuşan Nevşin Mengü bu konu hakkında fetva bile verdi. Mengü, "
İslam'da ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur, bırakın seccadeyi
" ifadeleriyle seccadeye basılmasını meşrulaştırmaya çalıştı. "İslam'da kutsal olan bir şey vardır, o da Allah'u Teala'dır. Kulun Allah ile olan ilişkisidir, bu kadar" diyen Mengü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamak pahasına İslam'ın bütün kutsallarını bir kenara bıraktı.

Kılıçdaroğlu: Üzgünüm

Müslümanlara bir hakaret niteliğini taşıyan görüntü, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, konuya ilişkin ilk açıklama, CHP'den gelmişti. Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir." ifadelerine yer verilmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise sessizliğini "Üzgünüm" diye başlayan notla bozmuştu. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerine yer vermişti.




#Nevşin Mengü
#Seccade
#Kemal Kılıçdaroğlu
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