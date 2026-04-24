Firari kadın duvarı delip oluşturduğu gizli bölmede yakalandı

21:29 24/04/2026, Cuma
26 yıl hapis cezası bulunan kadın şifonyer arkasındaki gizli bölmede yakalandı.
Kocaeli’de hakkında 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. isimli kadın firari, saklandığı evde yapılan operasyonla yakalandı. Polis ekiplerinin tespit ettiği adreste şifonyer arkasına yapılan gizli bölmede saklanan şüpheli, düzenlenen baskında gözaltına alındı. Firarinin çok sayıda hırsızlık ve çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında H.B. (44) isimli firarinin saklandığı adres tespit edildi. Polis ekiplerinin bugün düzenlediği operasyonda H.B., yatak odasında şifonyer arkasında bir insanın sığabileceği büyüklükteki gizli bölme içerisinde saklanırken yakalandı.

H.B.’nin; elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık (6 yıl 6 ay), haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık (17 yıl 8 ay 25 gün), konut dokunulmazlığını ihlal etme (5 ay), mala zarar verme (3 ay 10 gün), kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık (1 yıl 8 ay) suçlarından toplam 26 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



